Startech Trieste spiraglio al Mimit ma la Regione frena | L’azienda indichi subito gli investitori e garantisca il piano

Startech Trieste ha ottenuto una possibilità di accesso a fondi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ma la Regione ha richiesto all’azienda di fornire dettagli sugli investitori e di presentare un piano garantito. La richiesta arriva in un momento in cui l’azienda ha ottenuto un primo aiuto per la liquidità, anche se la strada per garantire la stabilità complessiva resta ancora complessa. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare soluzioni definitive.

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TRIESTE – Un primo passo avanti sul fronte della liquidità immediata, ma la strada per la messa in sicurezza della Startech di Trieste resta ancora lunga e in salita. È questo il bilancio del delicato tavolo di crisi convocato a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), per affrontare il futuro dello stabilimento giuliano e la salvaguardia dei suoi livelli occupazionali. L’incontro ha visto la partecipazione di una fitta rete di attori istituzionali e parti sociali: oltre agli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini (Attività produttive) e Alessia Rosolen (Lavoro), erano presenti i vertici dell’azienda, le sigle sindacali di categoria, i rappresentanti di Confindustria Alto Adriatico, l’agenzia governativa Invitalia e una delegazione di deputati del territorio. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Startech Trieste, spiraglio al Mimit ma la Regione frena: «L’azienda indichi subito gli investitori e garantisca il piano» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Crisi LuisaViaRoma, garantiti gli stipendi e spiraglio nuovi investitori Startech, dal tavolo al Mimit niente nomi, solo lettere d'intentiAncora in alto mare la crisi dell'azienda che il mese scorso ha lasciato a secco 320 dipendenti per diversi giorni. Dall'incontro di oggi, 18 maggio, non emergono certezze quanto a potenziali investit ... triesteprima.it Lunedì caldo per il lavoro: tavoli su Startech ed ElectroluxAl Mimit si attende il piano industriale dello stabilimento tecnologico di Trieste mentre Veneto e Friuli Venezia Giulia fanno fronte comune per scongiurare i 1700 licenziamenti annunciati tra Susegan ... rainews.it