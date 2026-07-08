Un balcone ben arredato può far sembrare un ambiente simile a località come Mykonos o Saint Tropez. Durante i viaggi lungo le coste del Mediterraneo, si nota come l’estetica dei luoghi susciti sensazioni di leggerezza e relax. Tuttavia, molte persone credono erroneamente che queste atmosfere siano riservate esclusivamente a resort di lusso o ville fronte mare.

Quando viaggiamo lungo le coste del Mediterraneo, l’armonia visiva dei luoghi risveglia in noi un senso di leggerezza e relax immediato. Tuttavia, l’errore più comune è pensare che queste atmosfere siano un’esclusiva di resort a cinque stelle o di ville pieds-dans-l’eau. La vera sfida dell’interior design contemporaneo risiede nella capacità di catturare quella estetica dell’evasione e declinarla anche negli spazi ridotti di un balcone cittadino, trasformando una manciata di metri quadri in un rifugio privato che profuma costantemente di vacanza. Chi ha già esplorato l’ estetica Coastal che domina l’estate 2026 troverà qui due declinazioni più specifiche di quello stesso spirito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Basta un balcone ben arredato per sentirsi già a Mykonos o Saint Tropez

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