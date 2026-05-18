Cartier la luce preziosa delle sue gemme accende Saint-Tropez

Una nuova collezione di alta gioielleria è stata presentata in un evento esclusivo nella Costa Azzurra. La Maison ha mostrato Le Chœur des Pierres, una serie di creazioni che valorizzano le pietre preziose. La presentazione si è svolta in un défilé riservato, nel centro di Saint-Tropez, attirando un pubblico di appassionati e addetti ai lavori del settore. La collezione mette in evidenza l’uso di gemme di alta qualità e un design sofisticato.

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