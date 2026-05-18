Cartier la luce preziosa delle sue gemme accende Saint-Tropez
Una nuova collezione di alta gioielleria è stata presentata in un evento esclusivo nella Costa Azzurra. La Maison ha mostrato Le Chœur des Pierres, una serie di creazioni che valorizzano le pietre preziose. La presentazione si è svolta in un défilé riservato, nel centro di Saint-Tropez, attirando un pubblico di appassionati e addetti ai lavori del settore. La collezione mette in evidenza l’uso di gemme di alta qualità e un design sofisticato.
Dopo una serata esclusiva sulla baia della celebre località francese, animata dalla performance di John Legend, gli ospiti, il giorno successivo, hanno potuto ammirare da vicino le creazioni, una eccezionale sinfonia di gemme sapientemente orchestrata da Cartier. Tra i presenti, star del calibro di Zoe Saldana, Virginie Efira, Shu Qi, Tilda Swinton e Tuba Büyüküstün, che hanno potuto assistere alla sfilata della collezione tenutasi presso gli spazi di una tenuta storica. Un luogo suggestivo, intriso di storia, savoir-faire, arte e natura, ovvero la cornice ideale per la presentazione della nuova collezione di Alta Gioielleria. Ma non solo.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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The White Lotus a Saint-Tropez. Ma cosa ne pensano davvero i residenti?Avendo vissuto in Costa Azzurra per decenni, ho imparato ad apprezzare l’atmosfera di Saint-Tropez fuori stagione.