Matrimonio a Saint-Tropez | Ralf Schumacher si sposa con Étienne

Ralf Schumacher si è sposato con Étienne a Saint-Tropez. La cerimonia si è svolta in una località sulla Costa Azzurra, con invitati e dettagli ancora riservati. Il matrimonio è stato celebrato in un ambiente esclusivo, con testimoni e familiari presenti. Non sono stati diffusi ulteriori particolari sulla giornata o sul progetto audiovisivo che racconterà l’evento.

Chi è l'uomo che ha cambiato la vita di Ralf Schumacher?. Come verrà raccontato il matrimonio attraverso il nuovo progetto audiovisivo?. Quali dettagli della cerimonia a Saint-Tropez vedremo nella serie documentaria?. Cosa ha dichiarato Étienne riguardo al loro legame dopo il matrimonio?.? In Breve Relazione iniziata nel 2022 a Monaco e resa pubblica a luglio 2024. Fidanzamento ufficiale avvenuto il 10 febbraio 2026. Carriera F1 con 6 vittorie, 27 podi e 329 punti totali. Documentario Ralf and Étienne, We Say Yes sui dettagli della cerimonia. Ralf Schumacher e Étienne Bousquet-Cassagne si sono sposati a Saint-Tropez. Il pilota tedesco Ralf Schumacher ha ufficialmente contratto matrimonio con il compagno Étienne Bousquet-Cassagne durante una cerimonia celebrata a Saint-Tropez. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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F1s Ralf Schumacher Set to Marry Partner

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