baskin lo sport diventa inclusione dieci incontri dedicati ai disabili

È terminato il progetto di baskin promosso dall’Asp del Delta Ferrarese, che ha coinvolto ospiti di un centro socio riabilitativo diurno e residenziale e studenti di un istituto scolastico. Sono stati organizzati dieci incontri dedicati all'inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport. Le sessioni si sono svolte presso strutture della zona e hanno visto la partecipazione di entrambe le categorie.

Concluso il progetto di baskin promosso da Asp del Delta Ferrarese che ha coinvolto un gruppo di ospiti del Centro socio riabilitativo diurno e residenziale Il Faro di Codigoro insieme agli studenti e alle studentesse dell’Istituto Guido Monaco di Pomposa. Un percorso di 10 incontri nella tensostruttura adibita a campo da basket dell’Istituto e guidato dai docenti Fabrizio Guerrini e Rodolfo Andreatti, nato con l’obiettivo di creare un contesto di autentica integrazione tra scuola e persone con disabilità. Il baskin è disciplina sportiva che permette a persone con e senza disabilità di giocare nella stessa squadra valorizzando le capacità di ciascuno, confermando strumento efficace per promuovere non soltanto il movimento e il benessere, ma soprattutto la relazione, la collaborazione e la partecipazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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