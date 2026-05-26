Marche 1,5 milioni per lo sport | nuovi fondi per inclusione e disabili

Sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per lo sport nelle Marche, destinati a progetti di inclusione e disabilità. I fondi serviranno ad acquistare attrezzature paralimpiche e a sostenere iniziative sportive nelle zone colpite dal terremoto. Le amministrazioni locali potranno presentare proposte per migliorare l’accessibilità e promuovere attività sportive tra le comunità più colpite dal sisma.

? Domande chiave Come verranno utilizzati i fondi per le attrezzature paralimpiche?. Quali progetti sportivi aiuteranno i comuni colpiti dal terremoto?. Chi riceverà i premi per gli atleti non professionisti?. Come influirà lo sport sul turismo dei borghi marchigiani?.? In Breve Fondi specifici per attrezzature paralimpiche e abbattimento barriere economiche per disabili.. Incentivi per atleti non professionisti e sostegno ai comuni colpiti dal terremoto.. Attività ludico-sportive previste nei penitenziari delle Marche per il riscatto sociale.. Conferenza regionale per lo Sport ogni cinque anni per monitorare i progetti.. La Giunta della Regione Marche ha approvato il programma annuale per la promozione dello sport nel 2026, stanziando oltre un milione e mezzo di euro per potenziare le attività motorie e ricreative dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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