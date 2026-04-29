Le discipline sportive come espressione di inclusione sociale, incontro tra culture diverse e valorizzazione delle differenze. Sono questi i principi alla base della seconda edizione di “Diamante Oltre lo Sport”, in programma il 2 e 3 maggio nella cittadina del Tirreno cosentino. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “La Casa dei Colori”, è patrocinata dal Comune di Diamante, dal CONI Comitato Regionale Calabria, dalla FISDIR Calabria e dal Comitato Italiano Paralimpico Regione Calabria, in collaborazione con numerose realtà sportive e culturali. L’inaugurazione del 2 maggio Sarà la sala consiliare “E. Caselli” di Palazzo di Città ad ospitare, sabato 2 maggio alle ore 17, l’apertura ufficiale della manifestazione.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Diamante, torna “Oltre lo Sport”: due giorni dedicati a inclusione e integrazione

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