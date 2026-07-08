basket femminile italia sconfitta agli ottavi degli europei under 20 contro il belgio

L’Italia è stata eliminata agli ottavi degli Europei Under 20 di basket femminile, sconfitta dal Belgio all’Alytus Arena di Alytus. La partita si è conclusa con una netta vittoria delle avversarie, interrompendo una serie di partecipazioni consecutive ai quarti di finale iniziata nel 2012. Le azzurre hanno subito un risultato negativo, che ha messo fine alla loro corsa nel torneo.

Era dal 2012 che non accadeva: l’Italia non giocherà i quarti di finale degli Europei femminili Under 20. Agli ottavi, le azzurre sbattono, e anche malamente, contro il Belgio all’Alytus Arena di Alytus. 54-82 il risultato di una partita nella quale, semplicemente, l’attacco azzurro si eclissa del tutto nella seconda metà di gara. Già finita, in sostanza, la corsa alle medaglie, dopo un bilancio che tra 2013 e 2025 parlava di una vittoria (2019), due secondi, quattro terzi, un quarto, due quinti e un sesto posto. Per le azzurre 12 di Emma Giacchetti, per il Belgio 18 di Ella Declercq. Pronti via, e subito Piatti prova a mandare l’Italia avanti contribuendo al 6-2 iniziale per la squadra azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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