L’Italia è stata eliminata agli ottavi degli Europei Under 20 di basket femminile, battuta dal Belgio con un risultato pesante. Per la prima volta dal 2012, le azzurre non raggiungono i quarti di finale nel torneo continentale. La partita si è giocata all’Alytus Arena di Alytus, dove la squadra italiana ha subito una sconfitta netta contro le avversarie belghe.

Era dal 2012 che non accadeva: l’Italia non giocherà i quarti di finale degli Europei femminili Under 20. Agli ottavi, le azzurre sbattono, e anche malamente, contro il Belgio all’Alytus Arena di Alytus. 54-82 il risultato di una partita nella quale, semplicemente, l’attacco azzurro si eclissa del tutto nella seconda metà di gara. Già finita, in sostanza, la corsa alle medaglie, dopo un bilancio che tra 2013 e 2025 parlava di una vittoria (2019), due secondi, quattro terzi, un quarto, due quinti e un sesto posto. Per le azzurre 12 di Emma Giacchetti, per il Belgio 18 di Ella Declercq. Pronti via, e subito Piatti prova a mandare l’Italia avanti contribuendo al 6-2 iniziale per la squadra azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket femminile: Italia, sconfitta pesantissima agli ottavi degli Europei Under 20 contro il Belgio

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