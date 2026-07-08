A Bari si respira malumore nei confronti della famiglia De Laurentiis, al centro di un’inchiesta sulla presunta bancarotta del club e su presunte distrazioni di fondi legate a una plusvalenza. La Procura ha avviato un’indagine sulla gestione finanziaria della squadra, mentre in città si discute di come la promozione in Serie A sia stata considerata un rischio aziendale dalla stessa famiglia. Il clima tra tifosi e cittadini si fa sempre più teso.

Il clima che si respira in città. L’aspetto per certi versi più interessante dell’inchiesta della Procura di Bari ( qui la difesa della famiglia De Laurentiis ) sulla presunta bancarotta del Bari Calcio dei De Laurentiis e sulla presunta distrazione di fondi per quel che concerne la plusvalenza di Caprile, è il background cittadino. A Bari diciamo che detestano i De Laurentiis, si sentono ostaggio di questa proprietà che peraltro li ha platealmente fatti sentire subalterni rispetto a Napoli. È in questa cornice a nostro avviso che va inserita l’inchiesta della Procura (che vedremo a cosa porterà). Clima che si evince dall’inchiesta che Repubblica Bari fa al penalista Gaetano Sassanelli portavoce del comitato dei garanti del Bari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Bari non sopporta più i De Laurentiis: “Definirono la promozione in Serie A un rischio aziendale”

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