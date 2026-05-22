Il Bari di De Laurentiis finisce in Serie C | presidenza disastrosa

Il Bari di proprietà di De Laurentiis è sceso in Serie C dopo un pareggio a reti inviolate contro il SudTirol. La partita si è disputata questa sera e ha sancito la retrocessione dei galletti, che non sono riusciti a evitare la sconfitta in classifica. La gestione societaria è stata oggetto di numerose critiche, e questa conclusione rappresenta il risultato finale di un percorso complicato. La squadra si trova ora in una categoria inferiore rispetto a quella in cui aveva militato in precedenza.

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A Bari la presidenza De Laurentiis è stata un disastro. Questa sera i galletti sono finiti in Serie C dopo il pareggio per 0-0 contro il SudTirol. Una serata da incubo per i tifosi della Bari (la squadra di calcio in città è declinata al femminile). Otto anni presidenza che sono stati un disastro, un fallimento. Aurelio aveva preso la Bari nell’estate del 2018 dalle mani dell’allora sindaco Decaro che aveva deciso lui proprio per fare tornare grande la squadra della città. Quantomeno riportarla in Serie A. E invece questa sera sono finiti in Serie C. Va ricordato che tre anni fa sono arrivati a un passo dalla promozione: nello spareggio promozione contro il Cagliari di Ranieri, i baresi sono stati a un passo dalla vittoria ma nel recupero arrivò il gol di Pavoletti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Bari di De Laurentiis finisce in Serie C: presidenza disastrosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Delusione per la famiglia De Laurentiis: il Bari retrocede in Serie C Il Bari di De Laurentiis sprofonda in Serie C: il doppio 0-0 nel playout salva il SudtirolIl Bari retrocede in Serie C dopo il doppio 0-0 nel playout contro il Sudtirol: decisivo il miglior piazzamento degli altoatesini nella stagione... IL SUDTIROL CONDANNA IL BARI Termina 0-0 il ritorno dei playout di Serie B tra Sudtirol e Bari. Dopo due sfide senza reti, ad avere la meglio è il Sudtirol: il Bari retrocede infatti a causa del peggior piazzamento in classifica al termine della stagione x.com Cerco stanza/appartamento a Bari per luglio-agosto + possibile scambio con Parigi reddit Il Bari di De Laurentiis sprofonda in Serie C: il doppio 0-0 nel playout salva il SudtirolIl Bari retrocede in Serie C dopo il doppio 0-0 nel playout contro il Sudtirol: decisivo il miglior piazzamento degli altoatesini nella stagione regolare ... fanpage.it Sudtirol-Bari 0-0, fine dei giochi: il Bari retrocede in Serie C. Rivivi il live96' - Fischio finale al Druso. La gara termina 0-0 e il Bari retrocede in Serie C. 90' - Segnalati 6 minuti di recupero. tuttobari.com