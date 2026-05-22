Delusione per la famiglia De Laurentiis | il Bari retrocede in Serie C
La famiglia De Laurentiis ha vissuto una giornata difficile con il fallimento della squadra di calcio di proprietà, che ha perso la categoria e retrocesso in Serie C. La società, guidata da Luigi, figlio del proprietario del Napoli, ha concluso il campionato con risultati che hanno portato alla retrocessione. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e i rappresentanti della società, che ora si trovano a fare i conti con questa sconfitta.
Grande delusione per la famiglia De Laurentiis. Il Bari, squadra presieduta da Luigi, figlio del numero uno del Napoli Aurelio, è retrocessa in Serie C. La compagine pugliese non è riuscita a ribaltare la situazione nella finale di ritorno dei play out di Serie B con una vittoria sul campo del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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