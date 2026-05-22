Delusione per la famiglia De Laurentiis | il Bari retrocede in Serie C

La famiglia De Laurentiis ha vissuto una giornata difficile con il fallimento della squadra di calcio di proprietà, che ha perso la categoria e retrocesso in Serie C. La società, guidata da Luigi, figlio del proprietario del Napoli, ha concluso il campionato con risultati che hanno portato alla retrocessione. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e i rappresentanti della società, che ora si trovano a fare i conti con questa sconfitta.

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