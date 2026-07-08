I proprietari del Bari calcio si sono detti “esterrefatti” dopo l’avvio di un’inchiesta che li riguarda. La procura ha richiesto la liquidazione giudiziale della società coinvolta. Nel frattempo, il Comune sta valutando l’esclusione dalla gestione della concessione dello stadio. L’indagine riguarda una cessione legata alla società calcistica. I De Laurentiis sono indagati, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sui motivi dell’inchiesta.

Aurelio e Luigi De Laurentiis si sono definiti “esterrefatti” per l’inchiesta in cui sono indagati. Al centro dell’iniziativa giudiziaria la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli considerata, dall’accusa, un’operazione contabile illegale ma i De Laurentiis ritengono la valutazione di Caprile fondata anche grazie ad una perizia esterna, Il Comune di Bari ha intantoinviato una lettera alla società calcistica, si valuta l’esclusione dalla gara per la concessione dello stadio “San Nicola”. Società calcistica che è a rischio di liquidazione giudiziale, ovvero il nuovo modo di chiamare il fallimento in base al vigente codice di crisi delle imprese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Bari calcio: De Laurentiis “esterrefatti” per l’inchiesta, il Comune valuta l’esclusione dalla concessione per lo stadio La procura ha chiesto la liquidazione giudiziale

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De Laurentiis va via dopo la retrocessione del Bari | SudTirol - Bari , Serie B Play Out ,22/05/2026

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