Il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Bari ha coinvolto le persone legate alla SSC Napoli e ai De Laurentiis, che si sono dette esterrefatte. La questione riguarda le contestazioni sollevate nell’ambito di un procedimento giudiziario. Il Comune sta valutando l’esclusione dalla gara per lo stadio. Per quanto riguarda il valore di Caprile, si fa riferimento a una perizia esterna.

«SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina». Inizia così la nota del Bari, congiunta con il Napoli, sull'inchiesta che vede indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. «Il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato, mediante perizia giurata, prima del perfezionamento dell'operazione, da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell’Autorità giudiziaria, e fortemente accreditato nel settore calcistico, del tutto estraneo agli indagati». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Luigi e Aurelio De Laurentiis: «Siamo esterrefatti. Il valore di Caprile? C'è una perizia esterna». Il Comune valuta l'esclusione dalla gara per lo stadio

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De Laurentiis indagati, arriva la risposta del Napoli: «Siamo esterrefatti»

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