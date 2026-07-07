Perquisizioni sono state effettuate presso le sedi di due società sportive in relazione a un’indagine sulla cessione di un calciatore tra il Bari e il Napoli nel 2023. La procura ha richiesto la liquidazione giudiziale, procedura che sostituisce il fallimento secondo le norme attuali sul fallimento delle imprese. Sono indagati due persone, appartenenti alla famiglia De Laurentiis. La vicenda riguarda aspetti legati alla gestione societaria e alla regolarità delle operazioni di mercato.

La questione, stando a fonti, riguarda la cessione di Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Nel comunicato che segue, fra l’altro, si fa riferimento alla liquidazione giudiziale, procedura che sostituisce il fallimento in base al vigente Codice della crisi delle imprese. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari, su disposizione di questa Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari, stanno dando esecuzione a un provvedimento di perquisizione presso le sedi di due società sportive. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Bari: perquisizioni in sedi di due società sportive. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis La procura della Repubblica ha chiesto la liquidazione giudiziale (sostituisce il fallimento)

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BANCAROTTA, INDAGATI AURELIO e LUIGI DE LAURENTIIS. Perquisite le sedi del NAPOLI e del BARI

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