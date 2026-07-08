Marine Le Pen proverà per la quarta volta a diventare presidente della Repubblica francese. Dopo tre sconfitte elettorali, una al primo turno nel 2012 e due al ballottaggio contro Emmanuel Macron nel 2017 e nel 2022, la leader sovranista ha deciso di correre di nuovo, approfittando della sentenza della Corte d’appello di Parigi. I giudici hanno confermato ieri la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici europei e le hanno inflitto tre anni di reclusione, di cui due sospesi e uno da scontare sotto sorveglianza elettronica, più centomila euro di ammenda. Ma hanno anche ridotto il periodo di ineleggibilità in modo da permetterle di candidarsi alle presidenziali del 2027. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Bardella è il volto da premier con cui Le Pen vuole rassicurare i francesi

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