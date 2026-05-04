Alle porte delle elezioni presidenziali, i sondaggi indicano il Rassemblement national, guidato da Marine Le Pen e Bardella, come primo partito in Francia. La maggior parte dei francesi sembra aver scelto questa formazione come rappresentante principale, segnando un cambiamento rispetto alla precedente amministrazione. La vittoria del partito di destra sembra indicare una svolta politica nel paese, con un nuovo indirizzo rispetto al passato.

La Francia si prepara ad archiviare la fallimentare epoca Macron incoronando la destra di Marine Le Pen primo partito della Nazione. In vista delle presidenziali del 2027 il Rassemblement national si piazza nettamente in testa nelle intenzioni di voto. Un dato netto indipendentemente dal nome del candidato all’Eliseo. A scattare la fotografia della pole position è un sondaggio condotto dalla società Toluna Harris Interactive per l’emittente radiofonica “Rtl”. Presidenziali 2027, in testa il Rassemblement national. Al primo turno, la leader del Rn, Marine Le Pen, è quotata tra il 32 e il 33 per cento, mentre il presidente del partito, il giovane delfino Jordan Bardella, è dato tra il 34 e il 35 per cento.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marine Le Pen e Bardella in testa per la corsa all’Eliseo: i francesi premiano il Rassemblement national

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