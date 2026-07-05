Le elezioni presidenziali francesi sono programmate per aprile 2027. Tra i candidati più attesi ci sono figure di spicco dei partiti di destra e di sinistra. Le campagne sono in fase di preparazione, con incontri e discorsi pubblici in crescita. Le alleanze politiche si stanno consolidando, mentre i candidati definiscono le strategie per conquistare il voto. La campagna elettorale si preannuncia intensa, con attenzione anche alle questioni europee.

Manca meno di un anno alle elezioni presidenziali francesi dell’aprile 2027 che dovranno decidere il successore di Emmanuel Macron dopo dieci anni e due mandati, e tra Parigi e l’Europa iniziano le grandi manovre, che ruotano, ad oggi, attorno a un interrogativo: riuscirà il Rassemblement National guidato da Jordan Bardella e Marine Le Pen a rompere il tetto di cristallo delle presidenziali e a trasformare in governo la sua primazia nei sondaggi, o anche questa volta i partiti del centro, della destra moderata e della sinistra faranno barrage? Tutti contro Bardella e Macron per il dopo Macron. Questa domanda si lega a altre due questioni chiave: chi sarà il candidato della destra nazionalista, da un lato, e che manovre compiranno le forze moderate per rompere la loro parcellizzazione e arrivare al voto con un progetto unitario dall’altro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Lagarde, Le Pen, Bardella… le grandi manovre per le presidenziali francesi con un occhio all’Europa

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