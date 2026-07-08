Un calciatore ha dichiarato di aver rispettato le regole in merito a una decisione presa dalla FIFA, aggiungendo che affronterà la questione in futuro. La sua posizione si distingue da quella di altri coinvolti nella vicenda, che hanno mostrato maggiore inquietudine o reazioni più emotive. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sui dettagli dell'episodio né sui possibili sviluppi legali o disciplinari.

Più lucido di tanti altri intorno, forse sarà lui stesso a convincersi che non era necessario spostare le montagne, forzare le regole e, soprattutto, comporre il numero amico dalla Casa Bianca. Pur di averlo in campo, infatti, l'America trumpiana ha stravolto la natura stessa del gioco, ma Folarin è pur sempre Balogun: un attaccante di talento, non l'uomo del destino come credeva il Lumen Field di Seattle, all’inizio in estasi per il centravanti “graziato” dalla Fifa e poi incredulo. In un pomeriggio disastroso per l'orgoglio americano, l’attaccante di Pochettino si è sciolto dentro a una storia molto più grande di lui: strattonato da politica, diplomazia e leggi stiracchiate oltre ogni limite, è rimasto da solo in mezzo all'area e lì i difensori belgi lo hanno sbranato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Balogun: "Il rosso e la decisione FIFA? Ho solo seguito le regole. Affronterò questa vicenda più avanti"

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Balogun Red Card Decision Not A Good Look For FIFA Or USA | FIFA Lifts Folarin Balogun Ban | N18G

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Temi più discussi: Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Mondiali 2026, Balogun (Usa) squalificato ma la grazia della Fifa diventa un caso; FIFA autorizza Balogun al Mondiale dopo chiamata Trump; Sospesa la squalifica dell'attaccante USA Balogun, Rudi Garcia incredulo: È un pesce d'aprile?.

Non si placano le reazioni al caso Trump-Infantino dopo il rosso ritirato a Balogun. Overturn this, ribaltate questo. Il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e vola ai quarti dei Mondiali di calcio. Una lezione ai padroni di casa e soprattutto a Donald Trump, sbeffeggi x.com

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