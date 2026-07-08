Un calciatore ha ammesso di aver accettato il cartellino rosso e la decisione della Fifa, affermando di aver semplicemente seguito le regole. La sua posizione si distingue da quella di altri coinvolti, che avevano cercato di intervenire presso le autorità. Non sono stati riportati dettagli su eventuali pressioni o tentativi di influenzare le decisioni ufficiali. La vicenda riguarda esclusivamente le procedure e le regole stabilite dall'organizzazione calcistica internazionale.

Più lucido di tanti altri intorno, forse sarà lui stesso a convincersi che non era necessario spostare le montagne, forzare le regole e, soprattutto, comporre il numero amico dalla Casa Bianca. Pur di averlo in campo, infatti, l'America trumpiana ha stravolto la natura stessa del gioco, ma Folarin è pur sempre Balogun: un attaccante di talento, non l'uomo del destino come credeva il Lumen Field di Seattle, all’inizio in estasi per il centravanti “graziato” dalla Fifa e poi incredulo. In un pomeriggio disastroso per l'orgoglio americano, l’attaccante di Pochettino si è sciolto dentro a una storia molto più grande di lui: strattonato da politica, diplomazia e leggi stiracchiate oltre ogni limite, è rimasto da solo in mezzo all'area e lì i difensori belgi lo hanno sbranato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Balogun: "Ho accettato il rosso e anche la decisione della Fifa. Ho solo seguito le regole"

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