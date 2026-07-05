La FIFA ha deciso di sospendere temporaneamente la squalifica di un calciatore, dopo che la decisione era stata inizialmente confermata. La revoca della sospensione ha suscitato reazioni di sorpresa, considerando che la squalifica era stata confermata in precedenza. La decisione permette al giocatore di tornare in campo, ma ha anche sollevato critiche sulla trasparenza e l’applicazione delle regole da parte dell’organizzazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle sanzioni nel calcio internazionale.

La FIFA piega le regole: il caso Balogun smaschera un sistema servile. La sospensione della squalifica di Balogun è l’ennesimo schiaffo alla credibilità del calcio internazionale. Non è una decisione tecnica, non è una revisione regolamentare: è una dimostrazione di forza politica, l’ennesima prova che la FIFA non è più un arbitro ma un organismo piegato, docile, pronto a eseguire ciò che conviene ai potenti. Il calcio globale vive in un regime di doppie regole. Ci sono quelle scritte, valide per tutti. E poi ci sono quelle applicate, valide solo per chi non ha peso geopolitico. Quando un caso disciplinare viene ribaltato con una velocità chirurgica per una nazionale influente, il sospetto non è più sospetto: è una certezza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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