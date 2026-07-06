Il presidente americano ha confermato di aver contattato il presidente della Fifa per chiedere la revoca della squalifica di un giocatore statunitense. Durante l'intervista, ha affermato di non aver saputo cosa fosse un cartellino rosso e ha negato che ci fosse stato un fallo. La Uefa ha commentato che la Fifa avrebbe superato una linea rossa nell'intervento sulla squalifica.

Il presidente americano Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per spingere verso la revoca della squalifica del capocannoniere del Team Usa, Folarin Balogun. «Gianni è molto rispettato e questo Mondiale è un grande successo, ogni partita è come il Super Bowl - ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale - quello di Balogun non era un fallo, non c'era nessuna infrazione. Erano solo due ragazzi che correvano alla massima velocità e si sono scontrati». Trump si è poi soffermato sull'arbitro della partita, il brasiliano Raphael Claus: «Se guardate al suo passato, è un po' sospetto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Balogun, Trump: «Ho parlato con Infantino. Il fallo non c'era, non sapevo cosa fosse un rosso». La Uefa: «La Fifa ha passato linea rossa»

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Bufera Balogun, Trump rivela: 'Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era

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