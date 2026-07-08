I consiglieri comunali hanno annunciato che nei prossimi giorni presenteranno in Consiglio un atto di indirizzo per realizzare bagni pubblici nel centro storico. La proposta prevede uno studio di fattibilità per garantire servizi igienici moderni, videosorvegliati e automatizzati. La richiesta deriva dalla necessità di offrire strutture adeguate ai cittadini e ai visitatori che frequentano l’area centrale della città.

Arezzo, 8 luglio 2026 – . L’atto di indirizzo verrà presentato nei prossimi giorni in Consiglio comunale dai consiglieri Marco Donati, Fabio Buricchi e Alessandro Meucci Arezzo ha bisogno di servizi igienici pubblici moderni, videosorvegliati e automatizzati nel centro storico. È la richiesta al centro di un atto di indirizzo che Scelgo Arezzo e Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni presenteranno nei prossimi giorni in Consiglio comunale, a prima firma dei consiglieri Marco Donati, Fabio Buricchi e Alessandro Meucci. I flussi turistici e le criticità legate al decoro urbano rendono indifferibile un adeguamento della rete di servizi igienici cittadini, oggi carente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bagni pubblici in centro storico, la proposta delle liste civiche: “Subito uno studio di fattibilità per dare un’offerta adeguata”

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