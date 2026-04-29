Ciserano mozione per lo psicologo di base | richiesto uno studio di fattibilità

A Ciserano è stata presentata una mozione dal gruppo consiliare Insieme per Ciserano per avviare uno studio di fattibilità riguardante l'introduzione del servizio di psicologia di base nel territorio. La proposta, firmata dai consiglieri Cinzia Guarnieri, Gregorio Antonio Zucchinali, Nadia Corna e Luca Mangolini, mira a valutare le possibilità di implementare questa figura professionale nel sistema sanitario locale. La richiesta è stata formalizzata in consiglio comunale.

Ciserano. Uno studio di fattibilità per attivare il servizio di psicologia di base in paese. È la richiesta contenuta nella mozione presentata dal gruppo consiliare Insieme per Ciserano, firmata dai consiglieri Cinzia Guarnieri, Gregorio Antonio Zucchinali, Nadia Corna e Luca Mangolini. Il documento chiede, in sostanza, di avviare un’analisi concreta sulla possibilità di istituire uno sportello dedicato al supporto psicologico. L’obiettivo è offrire un servizio accessibile e strutturato, capace di intercettare situazioni di disagio prima che diventino croniche, con particolare attenzione a giovani, famiglie e anziani. La mozione sottolinea,...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Gigetto, FdI attacca: “Lo studio di fattibilità c'è già, dalla sinistra sperpero di denaro"Fratelli d'Italia interviene sulla recente proposta dei gruppi del centrosinistra dei comuni interessati dal percorso della linea ferroviaria... Leggi anche: Pontremoli: ordinanza limita l’utilizzo del Ponte Alcide De Gasperi dopo lo studio di fattibilità