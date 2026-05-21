A Fauglia si sta delineando una competizione tra tre liste civiche in vista delle prossime consultazioni. La campagna elettorale si concentra sull’affluenza alle urne, considerata un elemento chiave per determinare l’esito delle votazioni. La candidatura di un candidato di spicco aveva portato alcuni a pronosticare una vittoria schiacciante con oltre il 60% dei voti, ma la sua nomina a assessore regionale ha modificato gli equilibri. La sfida si gioca ora su più fronti, con vari gruppi che si preparano a confrontarsi sul territorio.

La valanga Lenzi nel 2024 (oltre il 60%) pareva aver chiuso la partita per cinque anni a Fauglia, ma la sua nomina ad assessore regionale ha cambiato le carte in tavola. Il ritorno alle urne arriva proprio dal passaggio di Lenzi nel Giani bis: elemento che ha portato alla gestione dell’ente attraverso un sindaco facente funzione fino alla nuova consultazione in programma domenica e lunedì. Il facente funzione è il vice Carlo Carli, che di Fauglia è stato primo cittadino per due legislature prima di Lenzi. In questo contesto si inserisce anche la sua candidatura alla guida della lista Fauglia Democratica. L’opposizione, di contro, schiera ancora Riccardo Froli (lista civica per Fauglia Froli sindaco) come alternativa alla continuità che Carli rappresenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La corsa a tre per Fauglia. Il duello delle liste civiche: "Decisiva sarà l’affluenza"

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