Francesco Bagnaia ha dichiarato di trovare un amico in Bezzecchi e ha affermato che vincere con Aprilia lo renderebbe completo. In un’intervista rilasciata a Sportmediaset, ha anche parlato della sua ultima stagione con Ducati, definendo gli otto anni in sella alla casa italiana come un periodo caratterizzato da alti e bassi, e ha indicato questa come la fase più significativa della sua carriera.

Francesco Bagnaia, intervistato in esclusiva da Anna Capella per Sportmediaset, si appresta a vivere l'ultima stagione in Ducati: "Otto anni di grandissimi alti e qualche basso, il capitolo più importante della mia carriera. Abbiamo ottenuto grandissimi risultati e portato la moto a essere dominante"., L'anno prossimo la sfida Aprilia: "Non è stata una scelta di pancia, non ne faccio quasi mai. Ho voluto un progetto a lungo termine, anche loro hanno spinto tanto per avermi. Abbiamo in comune tanti valori". Come compagno di team troverà Bezzecchi: "Per me è un amico anche se bisogna vedere da compagni di squadra, io comunque non ho mai avuto problemi coi compagni". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

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