Bad Bunny a Parigi con una treccia al posto della cravatta che costa 2100 euro | il colpo di scena di Schiaparelli

Durante una sfilata a Parigi, Bad Bunny ha indossato una treccia al posto di una cravatta, un accessorio che fa parte di una creazione di Schiaparelli valutata circa 2100 euro. L'artista ha partecipato alla presentazione in prima fila, senza semplicemente osservare, ma come protagonista dell’evento. La scelta del look ha suscitato attenzione tra i presenti e sui social.

Quando Benito Antonio Martínez Ocasio, conosciuto dal mondo intero come Bad Bunny, si presenta in prima fila a una sfilata, non è mai solo per guardare. È per farsi guardare. E il 6 luglio, al Petit Palais di Parigi, in occasione dello show Schiaparelli che ha inaugurato la settimana dell’Haute Couture AutunnoInverno 2026-27, il cantante portoricano ha confermato ancora una volta di essere un maestro nell’arte della presenza scenica, anche fuori dal palco. Il front row era affollato di stelle: Chiara Ferragni, Emma Corrin, Michelle Yeoh, Anna Dello Russo, Vera Wang, Christian Louboutin. Eppure, tutti gli obiettivi si sono concentrati su di lui. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bad Bunny alle sfilate di Parigi con una cravatta di capelli oro, l’ultimo colpo di testa firmato SchiaparelliDurante la sfilata di alta moda di Parigi, uno dei protagonisti è arrivato in prima fila indossando una cravatta di capelli dorati, creata da...

Bad Bunny "entra" al Museo Grévin a Parigi dove gli è stata dedicata una statua di cera: «Perché è un fenomeno mondiale». Il video di Amica.itAl Museo Grévin di Parigi è stata inaugurata una statua di cera del cantante portoricano Bad Bunny, collocata nella sezione dedicata alle personalità...

Temi più discussi: Bad Bunny a Parigi, all'Arena La Défense: ecco la setlist del suo 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'; Bad Bunny entra al Museo Grévin a Parigi: svelata la statua di cera; Bad Bunny ospite da Schiaparelli allo show di Parigi: completo color burro e bottoni gioiello (in attesa del concerto di Milano); Bad Bunny a Parigi La Défense Arena: orari, accesso alla sala... tutte le informazioni pratiche.

Bad Bunny entra al Museo Grévin a Parigi: svelata la statua di cera ift.tt/D6OibGm Parigi, 1 lug. (askanews) Il cantante portoricano Bad Bunny entra al Museo Grévin a Parigi: è stata infatti inaugurata la sua statua di cera nella sala dedicata alle personalità dell x.com

Preoccupato per la scadenza del trasferimento dei biglietti Bad Bunny su Viagogo/StubHub reddit

Bad Bunny alle sfilate di Parigi con una cravatta di capelli oro, l’ultimo colpo di testa firmato SchiaparelliNon si annoda, si intreccia: la cravatta dorata di Schiaparelli conferma Bad Bunny come una delle star da tener d'occhio alle sfilate Haute Couture di Parigi ... msn.com

Bad Bunny ospite da Schiaparelli allo show di Parigi: completo color burro e bottoni gioiello (in attesa del concerto di Milano)Il cantante, con la sua presenza, catalizza i flash dei fotografi e dei presenti. E ribadisce come moda e musica siano sempre più vicini ... corriere.it