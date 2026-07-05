Bad Bunny entra al Museo Grévin a Parigi dove gli è stata dedicata una statua di cera | Perché è un fenomeno mondiale Il video di Amicait

Da amica.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Museo Grévin di Parigi è stata inaugurata una statua di cera del cantante portoricano Bad Bunny, collocata nella sezione dedicata alle personalità musicali. La cerimonia di presentazione ha attirato numerosi visitatori e appassionati, desiderosi di ammirare la riproduzione in cera dell’artista. La statua rappresenta il cantante in piedi, con abbigliamento casual e un’espressione che richiama il suo stile riconoscibile. L’installazione si inserisce tra le figure di artisti internazionali esposte nel museo.

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(askanews) – Il cantante portoricano Bad Bunny “entra” al Museo Grévin a Parigi: è stata infatti inaugurata la sua statua di cera nella sala dedicata alle personalità della musica. Il sosia della star portoricana è seduto su una sedia di plastica, con la camicia aperta che lascia intravedere i tatuaggi e il famoso cappello di paglia in testa, accanto a un’altra sedia vuota, in omaggio alla copertina dell’ultimo album del cantante, Debi tirar mas fotos, che ha riscosso un successo globale. È «un fenomeno assolutamente straordinario», commenta Yves Delhommeau, direttore generale del Museo parigino. «Abbiamo fatto di tutto per portare Bad Bunny al Museo Grévin perché oggi è il cantante più ascoltato al mondo», aggiunge Delhommeau. 🔗 Leggi su Amica.it

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Bad Bunny entra al Museo Grévin a Parigi: svelata la statua di cera

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