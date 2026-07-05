Bad Bunny entra al Museo Grévin a Parigi dove gli è stata dedicata una statua di cera | Perché è un fenomeno mondiale Il video di Amicait

Al Museo Grévin di Parigi è stata inaugurata una statua di cera del cantante portoricano Bad Bunny, collocata nella sezione dedicata alle personalità musicali. La cerimonia di presentazione ha attirato numerosi visitatori e appassionati, desiderosi di ammirare la riproduzione in cera dell’artista. La statua rappresenta il cantante in piedi, con abbigliamento casual e un’espressione che richiama il suo stile riconoscibile. L’installazione si inserisce tra le figure di artisti internazionali esposte nel museo.

(askanews) – Il cantante portoricano Bad Bunny “entra” al Museo Grévin a Parigi: è stata infatti inaugurata la sua statua di cera nella sala dedicata alle personalità della musica. Il sosia della star portoricana è seduto su una sedia di plastica, con la camicia aperta che lascia intravedere i tatuaggi e il famoso cappello di paglia in testa, accanto a un’altra sedia vuota, in omaggio alla copertina dell’ultimo album del cantante, Debi tirar mas fotos, che ha riscosso un successo globale. È «un fenomeno assolutamente straordinario», commenta Yves Delhommeau, direttore generale del Museo parigino. «Abbiamo fatto di tutto per portare Bad Bunny al Museo Grévin perché oggi è il cantante più ascoltato al mondo», aggiunge Delhommeau. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bad Bunny "entra" al Museo Grévin a Parigi dove gli è stata dedicata una statua di cera: «Perché è un fenomeno mondiale». Il video di Amica.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bad Bunny entra al Museo Grévin a Parigi: svelata la statua di cera

Notizie e thread social correlati

All’Arrembaggio di …Parigi: ONE PIECE debutta storicamente al Museo GrévinPer la prima volta, un’installazione dedicata a un anime giapponese è stata allestita nel Museo Grévin di Parigi.

Chiara Ferragni al concerto di Bad Bunny a Madrid ma… sul palco – il videoChiara Ferragni è apparsa sul palco durante il concerto di Bad Bunny a Madrid, condividendo la scena con il cantante portoricano.

Temi più discussi: Bad Bunny entra al Museo Grévin a Parigi: svelata la statua di cera; Avete visto Bad Bunny e i Gorillaz che si esibiscono in una nuova versione di 'Clint Eastwood'?; Bad Bunny e Gabriela Berlingeri insieme a Wimbledon, le voci sul ritorno di fiamma; Bad Bunny : la superstar mondiale fa tappa al museo Grévin proprio prima dei suoi concerti a Parigi.

io onestamente provo solo invidia per chi si è accampato da settimane fuori per il concerto di #Ultimo e riesce a stare bene con questo caldo. Io sto già in ansia per il concerto di Bad Bunny per il caldo (che soffro molto) e arriverò tipo 5 minuti prima dell’inizio x.com

Bad Bunny è l'artista indipendente più ascoltato al mondo, seguito da Raye e Baby Rexha reddit

Bad Bunny entra al Museo Grévin a Parigi: svelata la statua di ceraBad Bunny entra al Museo Grévin a Parigi dove gli è stata dedicata una statua di cera: Perché è un fenomeno mondiale. Il video di Amica.it ... amica.it

Bad Bunny e Gorillaz, un duetto che funziona29 giu 2026 - Il rapper portoricano ha aggiunto una (significativa) strofa a Clint Eastwood, accanto ad Albarn ... rockol.it