Durante la sfilata di alta moda di Parigi, uno dei protagonisti è arrivato in prima fila indossando una cravatta di capelli dorati, creata da Schiaparelli. Lo show ha aperto la settimana dell’alta moda Autunno-Inverno 2026-27. La presenza di questa figura ha attirato l’attenzione, grazie a un look che ha suscitato discussione e curiosità tra gli spettatori.

N on è bastata una sfilata di alta moda per rubargli la scena. Allo show Schiaparelli Haute Couture AutunnoInverno 2026-27, che ha aperto la settimana dell’alta moda di Parigi, Bad Bunny è arrivato in front row con un look che sembrava costruito per essere guardato due volte. Al primo sguardo si nota il completo color burro, con spalle larghe e pantaloni ampi. Poi i bottoni gioiello, le spille dorate, la cintura cowboy, gli stivali. Infine lei: una cravatta dorata a forma di treccia, a metà tra un accessorio trompe l’oeil e un gioiello. Si può indossare il tempo? Bad Bunny ci ha provato al Met Gala 2026 X Le sfilate Haute Couture sono appena... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bad Bunny alle sfilate di Parigi con una cravatta di capelli oro, l’ultimo colpo di testa firmato Schiaparelli

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Argomenti più discussi: Dalle sfilate di Parigi: la cravatta d’oro a forma di treccia di Bad Bunny; Bad Bunny con la cravatta-gioiello alla sfilata di Schiaparelli: ha una treccia di fili d'oro al collo; Bad Bunny ospite da Schiaparelli allo show di Parigi: completo color burro e bottoni gioiello (in attesa del concerto di Milano); Bad Bunny, Michelle Yeoh e : tutti i look delle celebrity alla Haute Couture Week di Parigi.