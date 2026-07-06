Nonno si sente male mentre fa il bagno nel lago di Como i nipoti lanciano l'allarme | è in fin di vita

Un uomo di 65 anni si è sentito male mentre nuotava nel lago di Como vicino a Mandello del Lario. I nipoti, presenti al momento, hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Un nonno si è sentito male mentre faceva il bagno nel lago di Como nei pressi di Mandello del Lario (Lecco). Allertati dai nipotini, sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il 65enne in ospedale in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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