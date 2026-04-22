Incidente in mare a Viserbella mentre fa il bagno grave un 18enne | trasferito in elicottero al Bufalini

Un giovane di 18 anni, proveniente dalla Serbia e in vacanza con un gruppo, è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre faceva il bagno nelle acque di Viserbella, vicino al bagno 48 “Massimo”. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e il ragazzo è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale Bufalini. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Sono ore di grande angoscia e apprensione per un ragazzo di 18 anni, di origini serbe, ospite in città con un gruppo vacanze, rimasto vittima di un grave incidente mentre si trovava in mare per un bagno nella zona di Viserbella, nei pressi del bagno 48 “Massimo”.L’allarme è scattato intorno alle.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Urtato da un'auto mentre attraversa, giovane finisce al Bufalini: non è graveIncidente stradale nella mattinata di sabato lungo viale Matteotti, nel tratto compreso tra la rotonda di corso Mazzini e piazzetta Savonarola. Incidente sul lavoro: cade da una scala mentre fa le pulizie, grave 54enneMontemurlo (Prato), 7 aprile 2026 – Incidente sul lavoro a Montemurlo in via 1° Maggio dove un uomo di 54 anni, impegnato in ??????lavori di pulizia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente sulla Fi-Pi-Li, traffico in tilt verso il mare; Incidente mortale a Misilmeri, scontro fra un'auto e uno scooter in via Nazionale: muore un diciottenne; UNHCR: il 2025 è stato l’anno più letale mai registrato per i movimenti via mare dei rifugiati rohingya - UNHCR; Incidente sulla Teramo Mare, traffico bloccato. Incidente mortale a Portella di Mare, 20enne indagato per omicidio stradalePALERMO – C’è un indagato per omicidio stradale e lesioni per l’incidente in cui ha perso la vita il diciottenne Amedeo D’Amico, nella notte di sabato 11 aprile, a Portella di Mare, frazione del ... livesicilia.it Grave incidente stradale nella notte: centauro trasportato in eliambulanza all'ospedale del MareUn grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla Statale Appia, in località Campizze, nel comune di Rotondi. Un'auto e una moto, su cui viaggiavano un 30enne e la pa ... napolitoday.it Grave incidente durante la corrida. Il torero Morante de la Puebla è stato colpito da una violenta cornata nella parte posteriore del corpo - facebook.com facebook In #A1 1 km di coda per incidente tra Bivio A1-Complanare Firenze nord e Barberino di Mugello verso BO #viabiliTOS x.com