Mira allarme baby gang | serve più spazio per i 7.900 giovani

A Mira, la presenza di circa 7.900 giovani residenti ha portato alla presentazione di un’interpellanza da parte di un partito politico, evidenziando la mancanza di spazi e strutture adeguate per questa fascia di età. La carenza di centri a Oriago e Mira ha contribuito a creare tensioni tra gruppi di giovani. La questione è stata sollevata in sede istituzionale, senza ulteriori commenti o analisi.

? Cosa sapere Fratelli d'Italia presenta interpellanza a Mira per i 7.900 giovani residenti.. Carenza di centri a Oriago e Mira alimenta tensioni tra baby gang.. A Mira, il gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un’interpellanza per affrontare il crescente disagio che colpisce i circa 7.900 giovani sotto i 30 anni residenti nel territorio. Il capogruppo Antonio Mendolia, insieme ai consiglieri Andrea Martellato e Vanna Baldan, ha chiesto spiegazioni all’amministrazione comunale sull’operato della giunta rispetto alle politiche giovanili e alla gestione dei casi di violenza, con particolare riferimento alla fascia d’età tra i 14 e i 17 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mira, allarme baby gang: serve più spazio per i 7.900 giovani Mi piaceva una tipa quando ero piccolino#babygang #edit #lyrics #songs #trap #Rap #ita #musica Notizie correlate Parma, allarme baby gang nei parchi: aggressioni e rapine seminano paura tra i giovani. Serve più sicurezza.Parma è alle prese con un’allarmante escalation di violenza giovanile nei suoi parchi. Parma: allarme baby gang, serve rete telecamere integrataLa sicurezza degli studenti e del personale scolastico in via Toscana a Parma è al centro di un allarme lanciato dall’associazione Missione Parma,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Degrado alla stazione di Acilia, presa di mira dalle baby gang: i volontari raccolgono oltre 200 bottiglie (VIDEO); Ladro prende di mira i camper nell'area di sosta e fugge in monopattino: il 26enne algerino arrestato mentre prova a mettere a segno un...; Cervia baby gang terrorizzano i locali | Mi hanno spaccato 4 dita. Clochard aggredito da baby gang a Bari, l’arcivescovo: Un segnale d’allarme che interpella tuttiLa violenta aggressione avvenuta a Bari ai danni di un uomo senza fissa dimora non è solo un episodio di cronaca, è un segnale d'allarme che interpella l'intera comunità. È quanto dichiara ... bari.repubblica.it Baby gang. Comune attivo su più frontiA Firenze, come in altre città d’Italia, cresce l’allarme sulle baby gang e il tema diventa centrale anche a livello politico. In consiglio comunale, dopo il caso recente di Novoli, l’assessore al ... lanazione.it L'uomo ha preso di mira due persone che portavano al collo il fazzoletto dell’Associazione nazionale partigiani - facebook.com facebook Accordo tra #Cnr e @unioncamere che mira ad accorciare la distanza tra #ricerca e #imprese, valorizzando le eccellenze scientifiche e accelerando il trasferimento di conoscenze. Per saperne di più cnr.it/it/comunicato-… x.com