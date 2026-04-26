Mira allarme baby gang | serve più spazio per i 7.900 giovani

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mira, la presenza di circa 7.900 giovani residenti ha portato alla presentazione di un’interpellanza da parte di un partito politico, evidenziando la mancanza di spazi e strutture adeguate per questa fascia di età. La carenza di centri a Oriago e Mira ha contribuito a creare tensioni tra gruppi di giovani. La questione è stata sollevata in sede istituzionale, senza ulteriori commenti o analisi.

? Cosa sapere Fratelli d'Italia presenta interpellanza a Mira per i 7.900 giovani residenti.. Carenza di centri a Oriago e Mira alimenta tensioni tra baby gang.. A Mira, il gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un’interpellanza per affrontare il crescente disagio che colpisce i circa 7.900 giovani sotto i 30 anni residenti nel territorio. Il capogruppo Antonio Mendolia, insieme ai consiglieri Andrea Martellato e Vanna Baldan, ha chiesto spiegazioni all’amministrazione comunale sull’operato della giunta rispetto alle politiche giovanili e alla gestione dei casi di violenza, con particolare riferimento alla fascia d’età tra i 14 e i 17 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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