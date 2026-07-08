Azzi La trattativa c’è ma è a ostacoli

Notizia in breve

La trattativa tra il giocatore e un club di Serie A è in corso, ma incontra ostacoli. La vicenda risale a quattro anni fa, quando in un derby di Coppa Italia con il Sassuolo, Azzi ha disputato una partita eccezionale, contribuendo alla vittoria per 3-2 dei gialloblu. Quel match ha attirato l’attenzione dei club di massima serie, in particolare di una squadra di Bergamo, portando a un interesse che ora si sta concretizzando in una trattativa difficile.