Azzi La trattativa c’è ma è a ostacoli
La trattativa tra il giocatore e un club di Serie A è in corso, ma incontra ostacoli. La vicenda risale a quattro anni fa, quando in un derby di Coppa Italia con il Sassuolo, Azzi ha disputato una partita eccezionale, contribuendo alla vittoria per 3-2 dei gialloblu. Quel match ha attirato l’attenzione dei club di massima serie, in particolare di una squadra di Bergamo, portando a un interesse che ora si sta concretizzando in una trattativa difficile.
Maledetto, o galeotto se preferite, quel derby di Coppa Italia con il Sassuolo dell’8 agosto di quattro anni fa. Sì, perchè in quella gara, vinta 3 a 2 dai gialloblu, Paulo Azzi fece una partita talmente straordinaria da far accendere improvvisamente su di lui i riflettori della massima serie, esattamente quelli dell’Atalanta. Insomma, in poco più di un anno il brasiliano passò dal quasi anonimato della serie C (addirittura durante il ritiro del 2021 stava per essere tagliato dopo un infortunio ma Tesser lo volle tenere) ad essere uno dei tanti oggetti del desiderio del mercato. Il Modena però resistette alle offerte e così l’esterno carioca dovette rimanere, ma disputando poi un girone di andata non all’altezza delle aspettative tanto che a gennaio tornò alla ribalta delle trattative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Kolo Muani spinge per tornare alla Juve, ma ci sono due ostacoli da superare. I motivi per cui la trattativa per ora non decollaLa trattativa tra la club e il giocatore francese non procede a causa di due ostacoli.
Alisson Juve, ostacoli economici nella trattativa per il brasiliano. Ecco la posizione della società bianconeraLa trattativa per portare il portiere brasiliano dal Liverpool alla Juventus sta incontrando difficoltà legate a questioni economiche.
Temi più discussi: MODENA, CASATI, TUTTOMONZA.IT: PER AZZI VEDO AVVANTAGGIATI I GIALLOBLU, LA TRATTATIVA PENSO SIA A BUON PUNTO; Tuttosport: Modena-Palermo, sfida per Azzi. Tutte le trattative del giorno in Serie B; I fronti aperti. Il futuro di Azzi resta ’bloccato’. Ambrosino bis, è più di un’ipotesi.
Azzi La trattativa c’è, ma è a ostacoliSull’esterno brasiliano non ci sarebbe più il Palermo. Pesa però l’ingaggio molto alto. Potrebbe essere un colpo da agosto ... ilrestodelcarlino.it
Stop alla trattativa fra Aurelio e il Padova Si riapre la pista con il Modena, che non chiude Azzi Ecco le cifre sul piatto facebook
Palermo, niente Azzi: il club non è convinto dalle condizioni fisiche del giocatoreIl club rosanero si tira fuori dalla corsa per il brasiliano. msn.com