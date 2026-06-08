La trattativa tra la club e il giocatore francese non procede a causa di due ostacoli. La Juventus mantiene l'interesse per il calciatore, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. La volontà di riacquisire il calciatore è presente, anche se le trattative sono ferme. La questione riguarda principalmente questioni legate alle condizioni contrattuali e alle richieste del club di provenienza. Finora, non ci sono accordi definitivi tra le parti.

di Francesco Spagnolo La Juve non molla la pista Kolo Muani. I bianconeri restano sulle tracce del francese, ma ci sono due ostacoli da superare. Le ultime. Il futuro di Randal Kolo Muani potrebbe essere nuovamente di bianconero. L’attaccante della nazionale francese ha le idee chiare e continua a vedere la Juventus come la destinazione ideale per il prosieguo della sua carriera. Reduce da un’annata tutt’altro che esaltante durante il prestito al Tottenham, la punta transalpina sente il bisogno di rimettersi in gioco all’interno di un contesto capace di valorizzare le sue caratteristiche e garantirgli un rilancio ai massimi livelli europei. In quest’ottica, la Continassa viene considerata dal calciatore come l’ambiente perfetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani spinge per tornare alla Juve, ma ci sono due ostacoli da superare. I motivi per cui la trattativa per ora non decolla

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KOLO MUANI SPINGE PER LA JUVE MERCATO e GRANDE NOTTE di CHAMPIONS!

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