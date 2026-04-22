Alisson Juve ostacoli economici nella trattativa per il brasiliano Ecco la posizione della società bianconera

La trattativa per portare il portiere brasiliano dal Liverpool alla Juventus sta incontrando difficoltà legate a questioni economiche. La società bianconera ha manifestato che ci sono ostacoli di natura finanziaria da superare prima di poter chiudere l’accordo. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle cifre o sulle condizioni dell’eventuale trasferimento. La situazione resta aperta e si attende un aggiornamento ufficiale.

di Angelo Ciarletta Alisson Juve, ci sono ostacoli economici nella trattativa per il portiere del Liverpool. Ecco la posizione della società bianconera. La Juve si muove con decisione sul mercato per blindare la porta in vista del futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti ha richiesto un profilo di caratura internazionale capace di guidare il reparto arretrato. MERCATO JUVE LIVE Damien Comolli è già operativo per soddisfare le richieste del tecnico. Il nome in cima alla lista dei desideri resta Alisson Becker. Il portiere è ormai in uscita dal club inglese, ma l’operazione presenta ostacoli complessi. L’ingaggio da 8 milioni di euro netti, sommato a commissioni elevate, frena sensibilmente la dirigenza bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juve, ostacoli economici nella trattativa per il brasiliano. Ecco la posizione della società bianconera Notizie correlate Pellegrini Juve, il centrocampista strizza l’occhio a Spalletti. Ecco la posizione della società bianconeradi Angelo CiarlettaPellegrini Juve, il centrocampista della Roma strizza l’occhio a mister Spalletti. Leggi anche: Zhegrova Juve, due club interessati al talento kosovaro: ecco la posizione della società bianconera sul suo futuro Contenuti e approfondimenti Alisson alla Juventus, accelerata totale e nuove confermeAlisson alla Juventus - Nuova accelerata della Juventus per il colpo Alisson in porta: conferme sul sì dell'ex Roma, che succede ora! fantamaster.it Alisson alla Juve: perché Spalletti ha deciso di puntare su di luiAlisson alla Juve, Spalletti ha deciso di puntare su di lui sia per le ottime qualità fra i pali che con i piedi. Insomma si tratta di un portiere moderno Il panorama del calcio internazionale è ... juventusnews24.com