Azzerati i fondi per la pista di atletica L’opposizione | Una figuraccia politica

Pista di atletica, tutto da rifare. "Azzerati i fondi per la riqualificazione. Dopo 4 anni di promesse, la Giunta Bellomo fa marcia indietro. Una figuraccia": così le opposizioni vanno all’attacco. Succede a Melegnano, dove il Comune aveva approntato un progetto per il rifacimento di pista di atletica e attrezzature sportive dell’impianto di via Giardino-piazza Bianchi. Il costo dell’intervento era stimato in poco più di un milione di euro, così suddiviso: 300mila euro coperti da risorse del Municipio, per il resto si contava sull’accesso a bandi e finanziamenti regionali. Ma la situazione si è sviluppata in maniera ben diversa dalle aspettative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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