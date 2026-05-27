Fondi in meno al Giovanni da Udine opposizione all' attacco | Il taglio è scelta politica

Notizia in breve

Il finanziamento al Teatro Giovanni da Udine è stato ridotto rispetto agli anni precedenti. La consigliera regionale del Pd ha accusato la giunta di discriminazione nei confronti del capoluogo. I gruppi di opposizione nel Comune di Udine hanno denunciato una diminuzione dei fondi destinati alla fondazione teatrale. La polemica si è accesa con accuse di scelte politiche dietro il taglio.