Fondi in meno al Giovanni da Udine opposizione all' attacco | Il taglio è scelta politica
Il finanziamento al Teatro Giovanni da Udine è stato ridotto rispetto agli anni precedenti. La consigliera regionale del Pd ha accusato la giunta di discriminazione nei confronti del capoluogo. I gruppi di opposizione nel Comune di Udine hanno denunciato una diminuzione dei fondi destinati alla fondazione teatrale. La polemica si è accesa con accuse di scelte politiche dietro il taglio.
La polemica sul finanziamento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine si inasprisce. La consigliera regionale del Pd Manuela Celotti accusa la giunta Fedriga di discriminare il capoluogo friulano, mentre i gruppi consiliari di opposizione del Comune di Udine denunciano una riduzione dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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