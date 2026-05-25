Mastella su Santamaria | Non e’ una questione politica Opposizione | Amministrazione allo sbando

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio Comunale di Benevento si è concluso senza decisioni significative, deludendo le aspettative di chi sperava in risultati rilevanti a un anno dalla fine della legislatura. Mastella ha dichiarato che la vicenda di Santamaria non riguarda questioni politiche. L’opposizione ha invece criticato l’amministrazione, definendola allo sbando e incapace di portare avanti progetti concreti. La seduta si è svolta in un clima di attesa per sviluppi che non sono arrivati.

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Tempo di lettura: 7 minuti Il Consiglio Comunale di Benevento ha in parte deluso le attese di chi si aspettava conclusioni memorabili o comunque destinati a fare la storia di questa Consiliatura giunta ormai ad un anno dal suo capolinea. Sui 12 punti all’ordine del giorno, quello più delicato, più probante e di stretta attualità politico-giudiziario, è la vicenda esplosa il 30 marzo con l’arresto per presunta concussione del dirigente Gennaro Santamaria. Se ne è cominciato a parlare intorno alle 11.30, un paio di ore dopo l’apertura dei lavori. Per il sindaco Mastella la questione non è affatto di natura politica, nel senso che non investe le sorti dell’Amministrazione in carica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Mastella su Santamaria: “Non e’ una questione politica”. Opposizione: “Amministrazione allo sbando”
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