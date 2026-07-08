Un avvocato ha denunciato un ufficiale militare per aver riproposto idee riconducibili al Ventennio fascista. L’accusa riguarda istigazione a delinquere, propaganda e discriminazione razziale, etnica e religiosa. La denuncia include anche l’accusa di associazione sovversiva. La denuncia è stata presentata a seguito di dichiarazioni dell’ufficiale che sarebbero ritenute offensive e discriminatorie. Le autorità competenti stanno valutando i fatti e le eventuali conseguenze legali.

L’avvocato Antonio Fiumefreddo ha denunciato Roberto Vannacci. L’accusa è di istigazione a delinquere, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e associazione sovversiva. Dice che l’iniziativa non nasce da appartenenze politiche, ma “dall’esercizio di un mio diritto di cittadino” preoccupato. Notizia che arriva dopo l’Eurocamera che ha aperto un’indagine sul partito di estrema destra Esn, gruppo al quale appartiene anche Vannacci. Roberto Vannacci è stato denunciato L’avvocato Antonio Fiumefreddo si è rivolto alla Procura distrettuale della Repubblica di Catania per denunciare l’europarlamentare Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Avvocato Antonio Fiumefreddo denuncia Roberto Vannacci perché "ripropone idee del Ventennio fascista"

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