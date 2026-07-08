L’avvocato Fabio Fulgeri, legale di De Laurentiis, ha dichiarato che il reato di bancarotta fraudolenta non può essere sostenuto nel caso in questione. Fulgeri ha commentato l’indagine a Stile TV, riferendosi ai procedimenti giudiziari che coinvolgono i due indagati. Non sono stati forniti dettagli sulle prove o sull’accusa, né sono state fatte dichiarazioni su eventuali sviluppi futuri del procedimento.

Fabio Fulgeri, legale di De Laurentiis, è intervenuto a Stile TV per parlare del presunto caso di bancarotta fraudolenta per cui sono indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. “La contestazione ipotizzata di bancarotta fraudolenta senza presupposti oggettivi è la dichiarazione giudiziale che poi è quella che una volta si chiamava fallimento. Senza una sentenza di fallimento, il reato non può essere sostenuto. Non è attribuibile ai De Laurentiis perchè non c’è una situazione di insolvenza. Il socio unico del Bari è la Filmauro che è capace di sostenere qualunque impegno economico e quindi in assenza di una dichiarazione di insolvenza, la situazione non regge, neanche giuridicamente. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Avv. De Laurentiis: “Il reato di bancarotta fraudolenta non può essere sostenuto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis, il legale: “Senza una sentenza di fallimento il reato non può essere sostenuto”Il legale di Aurelio De Laurentiis ha affermato che senza una sentenza di fallimento il reato di bancarotta fraudolenta non può essere contestato.

Bancarotta fraudolenta, indagati Luigi e Aurelio De LaurentiisPerquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza.

Temi più discussi: Cosa succede al Bari dopo l’inchiesta sui De Laurentiis: Possibili 3 scenari. Uno è il fallimento; De Laurentiis indagati: Esterrefatti, chiariremo la nostra posizione; Terremoto SSC Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli; Testo Unico disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (D. Lgs. 117/2026).

L’avvocato del Napoli: Bancarotta senza fallimento? Reato inesistente. De Laurentiis è serenoNapoli– Nessun presupposto oggettivo, nessuna insolvenza e la quasi totale certezza che l'intera vicenda si sgonfierà in tempi brevi. La difesa della famiglia ... cronachedellacampania.it

De Laurentiis indagato a Bari, l’avvocato: Così il mercato lo decidono i pubblici ministeriFabio Fulgeri è il legale dei De Laurentiis, spiega perché l'Inchiesta della Procura pugliese presenta criticità giuridiche e smonta il caso sulla plusvalenza ... fanpage.it