Bancarotta fraudolenta indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza. La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati due persone, di cui si conosce solo il nome, per bancarotta fraudolenta. Le operazioni sono state avviate questa mattina e proseguono in diverse sedi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.

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Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell'ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Il provvedimento... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta

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