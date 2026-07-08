Il legale di Aurelio De Laurentiis ha affermato che senza una sentenza di fallimento il reato di bancarotta fraudolenta non può essere contestato. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il patron del Napoli e il figlio per l’operazione di trasferimento di un calciatore dal Bari al Napoli. La questione riguarda l’accusa di bancarotta fraudolenta collegata a questa operazione.

Il legale di Aurelio De Laurentiis, Fabio Fulgeri, ha parlato a Stile Tv in merito all’inchiesta in cui sono accusati il patron del Napoli e il figlio Luigi di bancarotta fraudolenta connessa per l’operazione che portò Elia Caprile dal Bari al Napoli. Il legale di De Laurentiis: “Il socio unico del Bari è la Filmauro, la situazione non regge, neanche giuridicamente”. Fulgeri ha dichiarato: “ La contestazione ipotizzata di bancarotta fraudolenta senza presupposti oggettivi è la dichiarazione giudiziale che poi è quella che una volta si chiamava fallimento. Senza una sentenza di fallimento, il reato non può essere sostenuto. Non è attribuibile ai De Laurentiis perché non c’è una situazione di insolvenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis, il legale: “Senza una sentenza di fallimento il reato non può essere sostenuto”

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