Trump dimentica che gli alleati contano anche per il Paese più potente al mondo

Da linkiesta.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento pubblico, un politico ha affermato che, nonostante le dichiarazioni ufficiali, l’Europa non è più coinvolta nel Medio Oriente da tempo. Ha sottolineato che, al di là delle parole, i paesi europei sono stati esclusi dalle decisioni principali nella regione, lasciando il campo a altri attori internazionali. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra l’Europa e le questioni di sicurezza in quella zona.

«Al netto delle dichiarazioni d’intenti, l’Europa è fuori dai giochi in Medio Oriente da quando, nel corso del primo mandato di Donald Trump, gli Stati Uniti abbandonarono il Jcpoa, cioè l’accordo sul nucleare iraniano, alla cui strutturazione avevano contribuito anche l’Unione europea, in particolare Francia e Germania, e il Regno Unito». A parlare è l’ambasciatore Giampiero Massolo, già segretario generale della Farnesina e direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, oggi vicepresidente di Mundys, società attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità L’Europa oggi sembra impossibilitata a giocare un ruolo nella crisi mediorientale.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Trump agli Europei: Senza gli Stati Uniti parlereste tutti tedesco e un po' di giapponese

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