Trump dimentica che gli alleati contano anche per il Paese più potente al mondo

Durante un intervento pubblico, un politico ha affermato che, nonostante le dichiarazioni ufficiali, l’Europa non è più coinvolta nel Medio Oriente da tempo. Ha sottolineato che, al di là delle parole, i paesi europei sono stati esclusi dalle decisioni principali nella regione, lasciando il campo a altri attori internazionali. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra l’Europa e le questioni di sicurezza in quella zona.