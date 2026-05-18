Viterbo la città dei Papi che incanta i viaggiatori

Viterbo, città famosa per il suo centro storico medievale, rappresenta una delle mete più interessanti del Lazio. La città è nota per aver ospitato i papi nel XIII secolo, lasciando tracce di un passato importante che ancora si percepisce tra le vie e i monumenti. Il centro storico si estende su un’area molto vasta, caratterizzata da edifici antichi, strade strette e piazze affascinanti. La presenza di chiese, palazzi e mura medievali rende Viterbo un esempio unico di patrimonio storico e architettonico.

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