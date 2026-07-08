Aversa allarme topi nella zona Parco Coppola | svuotate isole ecologiche e installate trappole
Aversa ha avviato interventi nella zona di Parco Coppola dopo le segnalazioni di presenza di topi. Sono state svuotate le isole ecologiche e sono state installate trappole per contenere l’emergenza. Il Comune ha risposto alle richieste dei residenti con operazioni di controllo e contenimento nel quartiere. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni da parte della popolazione locale. Nessuna informazione è stata comunicata su ulteriori misure o risultati degli interventi.
Dopo l'allarme per la presenza di topi nella zona di Parco Coppola, ad Aversa, il Comune ha avviato una serie di interventi per fronteggiare l'emergenza e rispondere alle numerose segnalazioni arrivate dai residenti. Dopo aver emanato un'ordinanza urgente, questa mattina sono iniziate le operazioni di estrazione delle isole ecologiche interrate, cui seguiranno gli interventi di sanificazione e pulizia delle aree interessate. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni fino a interessare tutte le isole interrate presenti sul territorio cittadino, con l'obiettivo di eliminare eventuali focolai di proliferazione dei roditori e ripristinare adeguate condizioni igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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