Aversa allarme topi nella zona Parco Coppola | svuotate isole ecologiche e installate trappole

Notizia in breve

Aversa ha avviato interventi nella zona di Parco Coppola dopo le segnalazioni di presenza di topi. Sono state svuotate le isole ecologiche e sono state installate trappole per contenere l’emergenza. Il Comune ha risposto alle richieste dei residenti con operazioni di controllo e contenimento nel quartiere. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni da parte della popolazione locale. Nessuna informazione è stata comunicata su ulteriori misure o risultati degli interventi.