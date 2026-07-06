Aversa topi tra i rifiuti al Parco Coppola | scatta l’ordinanza

A Aversa, nel Parco Coppola, sono stati segnalati topi tra i rifiuti abbandonati. Le immagini condivise sui social hanno mostrato la presenza di animali tra i rifiuti accumulati. In risposta, il sindaco ha firmato un'ordinanza urgente per intervenire sulla situazione e tutelare la salute pubblica.

Prima i rifiuti, ora anche i topi. Ad Aversa le immagini girate nella zona del Parco Coppola hanno fatto rapidamente il giro dei social, spingendo il sindaco Franco Matacena a firmare un'ordinanza urgente a tutela della salute pubblica. Nel video, ripreso da un cittadino e condiviso sui social network, si vedono alcuni roditori aggirarsi tra i cassonetti e le isole ecologiche interrate. Una situazione che ha inevitabilmente allarmato i residenti.Il provvedimento del primo cittadino dispone l'interdizione temporanea delle isole ecologiche per consentire gli interventi di bonifica, sanificazione, derattizzazione e la verifica delle condizioni igienico-strutturali, operazioni già avviate nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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