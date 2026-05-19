Aversa allarme topi d’auto | questa mattina rubate due macchine in zona ospedaliera

Aversa si sveglia con una nuova ondata di furti di auto, questa volta nella zona ospedaliera. Questa mattina, intorno alle 10.30, due veicoli sono stati rubati da via Gramsci, una strada vicino all’ospedale Moscati e tra Mazzella Store e il liceo Mattei. I veicoli erano parcheggiati in strada al momento del furto. La polizia sta indagando sui fatti e sull’identità degli autori. Nessuna delle vetture è stata ritrovata finora.

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Ancora furti d’auto nella città normanna. Questa mattina, infatti, intorno alle 10.30, ignoti avrebbero rubato due vetture parcheggiate in via Gramsci, nei pressi dell’ospedale Moscati, nella traversa compresa tra Mazzella Store e il liceo Mattei. Secondo quanto si apprende, i rispettivi proprietari si sarebbero recati nel nosocomio normanno e, al loro ritorno, non avrebbero più ritrovato le auto lasciate in sosta poco prima. Prosegue dunque l’ondata di furti di veicoli in città, con particolare attenzione proprio all’area ospedaliera, già in passato teatro di episodi simili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, allarme topi d’auto: questa mattina rubate due macchine in zona ospedaliera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Pezzi d'auto rubate in un terreno : è allarmeSono stati ritrovati pezzi d'auto come carcasse, sedili, pezzi di lamiera, sportelli in un fondo di via Giotto a Castel Volturno. Scordia, tentato furto d’auto, denunciati dai Carabinieri due “topi d’auto”ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisiva la segnalazione di un cittadino Proseguono i controlli dei Carabinieri nel territorio di Scordia e dei comuni... Allarme furti ad Aversa, spunta l'ipotesi rondeAd Aversa la paura corre sui gruppi WhatsApp dei residenti, rimbalza sui social network e prende forma in decine di filmati registrati dalle telecamere private dei condomini. Video nei quali ... ilmattino.it Aversa, verifiche Imu: allarme cartelle pazzeUn vero e proprio grido d'allarme si leva da Aversa sulla vicenda degli avvisi di accertamento Imu relativi all'anno 2019, notificati solo a fine dicembre 2025 e tuttora in corso di recapito. Secondo ... ilmattino.it