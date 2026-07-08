Avellino torna il Luna Park di Ferragosto | giostre per oltre un mese

Il Luna Park di Ferragosto torna ad Avellino, con le giostre aperte per oltre un mese. La nuova amministrazione comunale ha confermato l’evento, mantenendo le tradizionali attrazioni durante il periodo di festa. La decisione riguarda la riapertura delle giostre, che saranno disponibili per il pubblico per un periodo prolungato, senza modifiche alle date rispetto alle edizioni precedenti. La presenza delle giostre si inserisce nel calendario delle celebrazioni di Ferragosto nella città.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Ferragosto avellinese, seppur nella strategia della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello Pizza, non rinuncerà alle più classiche e immancabili giostre. Su proposta dell’assessore alle attività produttive Ettore Iacovacci, la giunta da dato il via via libera all’allestimento del parco divertimenti. La richiesta, avanzata dagli esercenti dello spettacolo viaggiante già a inizio primavera. La cornice sarà quella di sempre, ormai diventata una seconda casa per autoscontro, montagne russe e giostre per i più piccoli: il Piazzale degli Irpini, il grande parcheggio situato proprio davanti allo stadio “Partenio-Lombardi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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