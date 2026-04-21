Da venerdì torna il luna park in Celadina | nella prima ora giostre a un euro

Da venerdì riapre il luna park nella zona di Celadina, con le prime giostre a un euro per la prima ora. L’evento prevede un calendario di appuntamenti per tutta la durata della manifestazione. Il portavoce dell’organizzazione ha dichiarato che questa edizione è stata pensata per coinvolgere tutta la città e offrire un’opportunità di divertimento per le famiglie e i visitatori.

L’INIZIATIVA. Calendario ricco, il portavoce Sambiase: «Un’edizione pensata per coinvolgere tutta la città». Venerdì 24 aprile si inaugura a Bergamo il Primavera Park, il luna park di via Borgo Palazzo che accompagnerà la città fino a domenica 24 maggio, con un calendario ricco di appuntamenti. L’apertura ufficiale è prevista alle 20,30 e sarà accompagnata da una promozione speciale: per la prima ora, fino alle 21,30, tutte le giostre saranno accessibili al solo costo di 1 euro. Il luna park ospita oltre trenta attrazioni pensate per tutte le età. «L’inaugurazione – dichiara Lorenzo Sambiase, portavoce dei gestori del luna park – dà il via a una nuova edizione pensata per coinvolgere tutta la città».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Da venerdì torna il luna park in Celadina: nella prima ora giostre a un euro Notizie correlate Leggi anche: Trenta giostre, novità e fuochi d'artificio: a Verbania torna il Luna Park sul lungolago Detriti sull'area delle giostre: via Sportivi comaschi tra emergenza e conto alla rovescia per il luna parkIl Comune di Como ha avviato una gara per rimuovere e smaltire il materiale accumulato a seguito del maltempo e rimettere in ordine l’area:...