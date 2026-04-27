Addio a Barbara Viotto gestiva le giostre dei luna park

Barbara Viotto, settantenne originaria di Arezzo e residente a Lido di Camaiore, è deceduta dopo aver combattuto per anni contro una malattia. Gestiva le giostre nei luna park della zona e la sua scomparsa è stata comunicata senza dettagli pubblici sul decesso. La notizia è stata diffusa nel rispetto della sua riservatezza e del dolore della famiglia.

Lido di Camaiore (Lucca), 27 aprile 2026 – Si è spenta nella riservatezza del dolore della sua malattia che l’accompagnava da anni Barbara Viotto, settantenne aretina di origini che aveva scelto Lido di Camaiore come sua residenza. Ultimamente viveva a Viareggio che ha adorato fin da bambina, avendo studiato dalle suore Mantellate. Barbara era conosciuta da tanti negli anni ’60 e ’70 e ’80, si recavano al Luna Park in piazza del Comune poi in passeggiata e infine a Lido di Camaiore impegnata con i genitori nel gestire le giostre di proprietà: la pista otto, la ballerina, il tagadà, il tappeto volante. E’ stata una donna che ha gestito la sua...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Barbara Viotto, gestiva le giostre dei luna park Notizie correlate Como, luna park di Muggiò sempre più digitale: biglietti online con sconti per le giostreIl luna park di Muggiò guarda al futuro e introduce una novità che cambia il modo di vivere le giostre. Leggi anche: Trenta giostre, novità e fuochi d'artificio: a Verbania torna il Luna Park sul lungolago